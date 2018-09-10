Эксперт назвал фарсом слова Порошенко о «перехвате» данных российских спутников

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинские специалисты научились «перехватывать» данные с российских спутников.
Эксперт назвал фарсом слова Порошенко о «перехвате» данных российских спутников
  • © Christian Thiel
  • globallookpress.com

«Отношу подобного рода заявления к неким политическим инсинуациям, которые имеют под собой основания с определённой целью — хотят подтвердить, что Россия — участница конфликта и что Украина обладает технологиями, речь адресована европейским государствам и США. Она должна привлечь внимание и заинтересовать, чтобы европейские государства захотели взаимодействовать с Украиной», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, у Киева нет технической возможности перехватывать сигналы российских спутников.

«США признают превосходство аппаратуры, которая стоит на вооружении для радиоэлектронной борьбы в России, и превосходство спутников, которые на сегодняшний день находятся в режиме коммуникации, надёжно сохраняют информацию любой степени секретности. Я расцениваю это (заявление Порошенко. —RT) как некий информационный фарс», — заключил Кошкин.

Ранее Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что специалисты на Украине научились «перехватывать» данные с российских спутников. 

Как отметил украинский президент, во время столкновений в Донбассе с помощью разведки силовики якобы смогли «своевременно подтянуть резервы и встретить врага», что стало возможным благодаря спутниковым технологиям и специалистам.

По его словам, были перехвачены данные российских военных спутников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить