Эксперт назвал фарсом слова Порошенко о «перехвате» данных российских спутников

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинские специалисты научились «перехватывать» данные с российских спутников.

«Отношу подобного рода заявления к неким политическим инсинуациям, которые имеют под собой основания с определённой целью — хотят подтвердить, что Россия — участница конфликта и что Украина обладает технологиями, речь адресована европейским государствам и США. Она должна привлечь внимание и заинтересовать, чтобы европейские государства захотели взаимодействовать с Украиной», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, у Киева нет технической возможности перехватывать сигналы российских спутников.

«США признают превосходство аппаратуры, которая стоит на вооружении для радиоэлектронной борьбы в России, и превосходство спутников, которые на сегодняшний день находятся в режиме коммуникации, надёжно сохраняют информацию любой степени секретности. Я расцениваю это (заявление Порошенко. —RT) как некий информационный фарс», — заключил Кошкин.

Ранее Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что специалисты на Украине научились «перехватывать» данные с российских спутников.

Как отметил украинский президент, во время столкновений в Донбассе с помощью разведки силовики якобы смогли «своевременно подтянуть резервы и встретить врага», что стало возможным благодаря спутниковым технологиям и специалистам.

По его словам, были перехвачены данные российских военных спутников.