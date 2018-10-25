Хуг полагает, что его преемник в СММ ОБСЕ справится с работой

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который уйдёт в отставку 31 октября, предположил, что его преемник Марк Этерингтон справится со своими обязанностями на новом посту.
Хуг полагает, что его преемник в СММ ОБСЕ справится с работой
  • ©osce.org

«Наверное, было бы неправильно давать какие-то суждения по поводу моего преемника, но я знаю его по предыдущей работе. И я уверен, что он будет хорошо справляться с этой должностью, точно так же и миссия будет продолжать свою работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Хуг заявил, что более 180 мирных жителей погибли и были ранены в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.

Также 19 сентября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в регионе в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить