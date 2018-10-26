В Белоруссии отреагировали на слова украинского министра о русском языке
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«У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», — приводит РИА Новости слова Карлюкевича.
Ранее Зубко на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв Зубко.