В Белоруссии отреагировали на слова украинского министра о русском языке

Глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал слова украинского вице-премьера Геннадия Зубко, который на форуме в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.

«У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», — приводит РИА Новости слова Карлюкевича.

Ранее Зубко на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв Зубко.