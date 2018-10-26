В Белоруссии отреагировали на слова украинского министра о русском языке

Короткая ссылка
Глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал слова украинского вице-премьера Геннадия Зубко, который на форуме в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
В Белоруссии отреагировали на слова украинского министра о русском языке
  • ©Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», — приводит РИА Новости слова Карлюкевича.

Ранее Зубко на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв Зубко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить