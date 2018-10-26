Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

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Марианна Чурсина
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к участникам форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык.
Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии
  • РИА Новости

Эксперт предположил, что в глазах украинского руководства подобные предложения выглядят, вероятно, патриотично, но по сути являются попыткой перенести дискриминационную практику в отношении языков национальных меньшинств внутри страны на международную арену.

«Выступление Зубко выглядит дико и смешно. Для них украинский язык является единственным элементом украинского патриотизма. Других опор Киев не находит. Они не могут себе представить, хотя это очень распространено в мире, что люди, говорящие в Белоруссии на русском языке, являются белорусскими патриотами. Как, например, американцы, говорящие на английском языке, являются американскими патриотами, а не британскими», — сказал он.

Жарихин также отметил, что подавляющее большинство белорусских граждан говорят по-русски, но они «не делают из этого проблему».

«Белорусский патриотизм отвязан от того, на каком языке человек общается. И это нормальное, цивилизованное поведение», — заключил эксперт.

Ранее Зубко попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски.

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