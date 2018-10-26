Украина запретила въезд делегатам Росрыболовства

Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд на территорию страны троим представителям Росрыболовства, членам Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского ведомства Олега Слободяна.

По его словам, решение о запрете принято в отношении главы российской делегации Игоря Рулева и ещё двоих делегатов «за незаконное нарушение границы Украины и посещение временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска».

Заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море состоялось 24 октября в Киеве.

Депутат Рады Рефат Чубаров, представляющий «Блок Петра Порошенко», попытался сорвать работу комиссии.