Украина запретила въезд делегатам Росрыболовства

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Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд на территорию страны троим представителям Росрыболовства, членам Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
Украина запретила въезд делегатам Росрыболовства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского ведомства Олега Слободяна.

По его словам, решение о запрете принято в отношении главы российской делегации Игоря Рулева и ещё двоих делегатов «за незаконное нарушение границы Украины и посещение временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска».

Заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море состоялось 24 октября в Киеве.

Депутат Рады Рефат Чубаров, представляющий «Блок Петра Порошенко», попытался сорвать работу комиссии.

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