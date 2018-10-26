Белоруссия ожидает в ноябре снятия ограничений на поставки молока в Россию
- РИА Новости
«На сегодня закрытыми полностью и частично для поставок остаются ещё 43 предприятия. Мы ждём положительного решения вопроса от Российской Федерации по пяти предприятиям. Ожидаем, что вопросы решатся в ноябре», — приводит его слова TUT.by.
Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.
В Минсельхозе России заявили, что ограничения на поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии не отразятся на ценах на российском рынке.