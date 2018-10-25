На Украине заявили о работе над сверхважными резолюциями в ООН

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Украина работает над тем, чтобы в течение 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты две «сверхважные резолюции», заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
На Украине заявили о работе над сверхважными резолюциями в ООН
  • ©pixabay.com

По её словам, первая касается прав человека на территории Крыма.

«Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на Третьем комитете ООН и в декабре проголосован на Генассамблее», — написала она в Facebook.

Вторая «сверхважная резолюция», как указала депутат, которая «будет принята на текущей сессии», — о милитаризации Крыма и Азовского моря.

«Сегодня за резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. В России земля и море должны гореть под ногами», — добавила она.

Она также рассказала, что принимает участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Женщины. Мир. Безопасность» в Нью-Йорке.

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