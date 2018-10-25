На Украине заявили о работе над сверхважными резолюциями в ООН
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По её словам, первая касается прав человека на территории Крыма.
«Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на Третьем комитете ООН и в декабре проголосован на Генассамблее», — написала она в Facebook.
Вторая «сверхважная резолюция», как указала депутат, которая «будет принята на текущей сессии», — о милитаризации Крыма и Азовского моря.
«Сегодня за резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. В России земля и море должны гореть под ногами», — добавила она.
Она также рассказала, что принимает участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Женщины. Мир. Безопасность» в Нью-Йорке.
Ранее на Украине заявили, что намерены внести проект резолюции ГА ООН по Крыму.
В МИД России связали с выборами на Украине подготовку Киевом данного проекта резолюции.
Российский постпред при ЕС Владимир Чижов назвал «полным бредом» заявления о якобы нарушении Россией «каких-то обязательств в части милитаризации Азовского моря».