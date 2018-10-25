Постпред России при ЕС прокомментировал резолюцию по Азовскому морю

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал принятие Европарламентом резолюции по Азовскому морю.
Постпред России при ЕС прокомментировал резолюцию по Азовскому морю
  • РИА Новости

«Понятно, что это результат деятельности наших украинских братьев по разуму, которые не устают нагнетать ситуацию… сейчас взялись за Азовское море. Причём о том, где Азовское море находится, в широких слоях европейской общественности знают далеко не все, а уж о статусе Азовского моря как внутреннего водоёма России и Украины — и того меньше», — указал он.

Дипломат назвал «полным бредом» заявления о якобы нарушении Россией «каких-то обязательств в части милитаризации Азовского моря».

«Потому что Россия, согласно имеющимся договорённостям по статусу Азовского моря, имеет на это полное право. При этом почему-то не обращают внимания на декларированные Украиной планы создания крупнейшей военно-морской базы на побережье Азовского моря», — добавил Чижов.

По его словам, Евросоюзу будет сложно добиться консенсуса для введения новых санкций в отношении России из-за Азовского моря.

«Я думаю, что в целом для новых антироссийских санкций собрать опять-таки консенсус в Евросоюзе будет непросто. Его непросто собрать и для отмены существующих на сегодняшний день, практически в равной степени. Так что Евросоюз в патовой ситуации в этом отношении», — отметил он.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В российском МИД, комментируя принятие резолюции, отметили, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой

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