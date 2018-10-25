Постпред России при ЕС прокомментировал резолюцию по Азовскому морю

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал принятие Европарламентом резолюции по Азовскому морю.

«Понятно, что это результат деятельности наших украинских братьев по разуму, которые не устают нагнетать ситуацию… сейчас взялись за Азовское море. Причём о том, где Азовское море находится, в широких слоях европейской общественности знают далеко не все, а уж о статусе Азовского моря как внутреннего водоёма России и Украины — и того меньше», — указал он.

Дипломат назвал «полным бредом» заявления о якобы нарушении Россией «каких-то обязательств в части милитаризации Азовского моря».

«Потому что Россия, согласно имеющимся договорённостям по статусу Азовского моря, имеет на это полное право. При этом почему-то не обращают внимания на декларированные Украиной планы создания крупнейшей военно-морской базы на побережье Азовского моря», — добавил Чижов.

По его словам, Евросоюзу будет сложно добиться консенсуса для введения новых санкций в отношении России из-за Азовского моря.

«Я думаю, что в целом для новых антироссийских санкций собрать опять-таки консенсус в Евросоюзе будет непросто. Его непросто собрать и для отмены существующих на сегодняшний день, практически в равной степени. Так что Евросоюз в патовой ситуации в этом отношении», — отметил он.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В российском МИД, комментируя принятие резолюции, отметили, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой.