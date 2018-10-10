Захарова связала подготовку Киевом проекта резолюции по Крыму с выборами на Украине

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга прокомментировала планы украинской стороны внести проект резолюции ГА ООН по Крыму.
Захарова связала подготовку Киевом проекта резолюции по Крыму с выборами на Украине
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«Кампания началась, новая президентская гонка, электоральный цикл. Сейчас всё будет делаться для того, чтобы вновь рассказать про «агрессора», про «руку Кремля», про милитаризацию. Ещё не написали, что Крым на Украину будет нападать? Дарю идею», — сказала она.

Ранее стало известно, что Киев планирует внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. 

Как сообщалось, в Киеве собираются «помешать дальнейшей милитаризации» России.

В Госдуме прокомментировали RT намерение Украины

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с ФАН также оценил планы Киева.

RT вёл прямую трансляцию.

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