В Госдуме прокомментировали планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по Крыму

Депутат от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT намерение Украины внести проект резолюции ГА ООН по Крыму.

«Украина стремится выполнить и перевыполнить план по антироссийским резолюциям в этом году. Их было принято уже столько, что непонятно, чем занимается секретариат ООН, есть ли у него свободное от украинцев время. «Байки» про злую Москву пишут в Киеве без сна и отдыха, судя по всему. У меня нет больших сомнений, что Украина свою резолюцию внесёт, это решает ряд внутриполитических задач Киева и отчасти играет на руку кураторам Порошенко из Вашингтона», — отметил Белик.

По его словам, в настоящее время наблюдается «некий, свойственный современной украинской дипломатии, лёгкий флёр бреда».

«Вчера их представитель явился на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках, хотел показать, что Россия токсичная. Сегодня Ельченко, презентуя идею резолюции в ООН, показал изображение России в виде спрута, протягивающего щупальца к «бедной» Украине, — картинка на уровне комиксов. С другой стороны, Украина пытается говорить со своими кураторами на понятном им культурном коде — Америка выросла на комиксах и страшных картинках», — пояснил Белик.

По словам депутата, «такие нелепости ложатся в основу вполне серьёзных решений западных политиков».

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев намерен внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.

По его словам, проведение «многочисленных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна».