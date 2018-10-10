В Крыму отреагировали на планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT намерение Украины внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.

«Прежде всего я выражу мнение крымчан: мы полностью удовлетворены тем, что на сегодняшний день военная группировка в Крыму достаточно оснащена военной техникой, которая в состоянии полностью защитить наши границы и мирную жизнь наших граждан. То, что пытается сегодня сделать Украина, нас совершенно не волнует. Украина в очередной раз делает громкие заявления, чтобы нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса. В то же время мы все прекрасно понимаем, что Украина — накануне очередных выборов, поэтому украинский политикум пытается остаться у власти», — отметил Гемпель.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев намерен внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.

По его словам, проведение «многочисленных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна».