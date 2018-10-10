На Украине заявили о планах внести проект резолюции ГА ООН по Крыму
«Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи, чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий», — сказал он на полях ГА ООН.
По словам Ельченко, проведение «многочисленных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна».
Он также заявил, что у Украины вызывает беспокойство «постоянная милитаризация Азовского моря».
Ранее стало известно, что в Крыму усилили контроль в Азовском море из-за военных учений Киева.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.