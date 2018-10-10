На Украине заявили о планах внести проект резолюции ГА ООН по Крыму

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев намерен внести проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи, чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий», — сказал он на полях ГА ООН.

По словам Ельченко, проведение «многочисленных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна».

Он также заявил, что у Украины вызывает беспокойство «постоянная милитаризация Азовского моря».

Ранее стало известно, что в Крыму усилили контроль в Азовском море из-за военных учений Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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