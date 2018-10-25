Климкин рассказал о ситуации с антивенгерскими билбордами в Закарпатье

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Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о ходе расследования, связанного с билбордами, на которых были размещены сообщения о «венгерском сепаратизме» в Закарпатской области.
Климкин рассказал о ситуации с антивенгерскими билбордами в Закарпатье
  • РИА Новости

Как сообщает «112 Украина», Климкин заявил, что у следствия уже есть подозреваемые в данном деле.

«Есть у нас подозрение, но, когда расследование будет завершено, сообщим», — сказал он.

По словам министра, в данном деле речь идёт о сознательной провокации.

«Общину нельзя обвинять в сепаратизме, хотя в общине есть очень радикальные представители, которые говорят: если мы лучше изучим украинский, то это будет давление к ассимиляции. Это сознательная провокация. Мы обязательно найдём», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».

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