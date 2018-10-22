На Украине возбудили дело из-за антивенгерских билбордов в Закарпатье
- РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.
«Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сёл в Закарпатье в ночь с 19 на 20 октября.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».