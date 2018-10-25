В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»
- РИА Новости
«Будьте уверены, что мы будем решать украинский вопрос в каноническом порядке и на благо украинского народа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь примет решение Константинопольского патриархата в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».
В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми решениями по Украине.