В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»

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Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вопрос предоставления автокефалии церкви на Украине будет решён «в каноническом порядке».
В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»
  • РИА Новости

«Будьте уверены, что мы будем решать украинский вопрос в каноническом порядке и на благо украинского народа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь примет решение Константинопольского патриархата в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми решениями по Украине.

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