В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вопрос предоставления автокефалии церкви на Украине будет решён «в каноническом порядке».

«Будьте уверены, что мы будем решать украинский вопрос в каноническом порядке и на благо украинского народа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь примет решение Константинопольского патриархата в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми решениями по Украине.