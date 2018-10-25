В Раде назвали Азовское море плацдармом для экономической войны

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник заявил, что Азовское море становится «плацдармом для экономической войны» с Украиной.

«Азовское море сейчас становится плацдармом для полноценной экономической войны, которую Россия начала против Украины. Системно задерживаются суда под украинским и иностранными флагами, которые идут в украинские порты в Мариуполе и Бердянске», — цитирует УНН парламентария.

По его словам, Россия «наращивает» военное присутствие в Азовском море.

«Сейчас в акватории находится до 40 боевых кораблей. Среди них — ракетные катера», — добавил политик.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС предусмотреть возможное ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

25 октября в Государственной пограничной службе Украины назвали «угрожающей» ситуацию в Азовском море.