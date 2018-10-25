В Социалистической партии Украины призвали граждан не платить за газ

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Глава Социалистической партии Украины Илья Кива призвал украинцев бойкотировать новые тарифы и не платить за газ.
В Социалистической партии Украины призвали граждан не платить за газ
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире NewsOne.

«Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их (власть. — RT) перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!» — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление.

Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине.

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