В Социалистической партии Украины призвали граждан не платить за газ

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива призвал украинцев бойкотировать новые тарифы и не платить за газ.

Об этом он заявил в эфире NewsOne.

«Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их (власть. — RT) перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!» — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление.

Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине.