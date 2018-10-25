Захарова назвала присуждение Сенцову премии Сахарова политизированным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала присуждение осуждённому за терроризм режиссёру Олегу Сенцову премии имени Андрея Сахарова.

«Было принято решение абсолютно политизированное. На каком основании и как оно мотивировалось, мне лично неизвестно. То, что оно является и в основе своей имеет именно политизированный подход, — тут даже не надо знать механику принятия этого решения», — заявила она.

Дипломат также провела параллель с ситуацией вокруг Надежды Савченко.

«Когда мне рассказывают и задают вопросы о режиссёре Сенцове, мне всё время хочется спросить (и я спрашиваю), смотрел ли кто-либо его фильмы. Фильмы практически никто и не смотрел. На каком основании присуждаются этим премии, вопрос открытый и надо задать организаторам, чем они мотивировались. Например, почему выбрали Сенцова, а не Савченко. Она больше страдала, чем он. И сейчас её ситуация несравнимо более тяжёлая, чем у Сенцова, потому что она вернулась в своё отечество, где её просто предали», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

10 октября Захарова назвала Сенцова «инструментом» антироссийской кампании Запада.

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