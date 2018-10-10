Захарова назвала Сенцова «инструментом» антироссийской кампании Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос в ходе брифинга, заявила, что отбывающий срок в российской тюрьме украинский режиссёр Олег Сенцов является «инструментом» Запада в антироссийской кампании.

«Никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как человека, никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как режиссёра… Судьба Сенцова интересует всех как инструмент антироссийской кампании, которая сейчас проводится», — сказала она.

Дипломат привела в пример ситуацию с депутатом Рады Надеждой Савченко.

«У меня есть неопровержимые доказательства, стопроцентные — это история с Надеждой Савченко. Когда Надежда Савченко была задержана и ей были предъявлены обвинения, вы знаете какие, и состоялся суд — она была интересна всем: люди ходили в майках с её изображением, писали плакаты, Парламентская ассамблея Совета Европы и другие общественные организации, правительственные структуры проводили митинги, пикеты, акции, пресс-конференции, симпозиумы, семинары — все виды мягкой силы, чтобы привлечь внимание к её судьбе», — добавила Захарова.

Она напомнила, что «как только Надежда Савченко оказалась на территории Украины и оказалась за решёткой, интерес к ней был потерян».

«То же самое в ситуации с Олегом Сенцовым и со всеми остальными. Это доказательство того, что это просто разменная монета для Запада, инструмент, возможность ещё раз, как им кажется, сделать больно, неприятно российской стороне, не понимая, в чём суть дела», — подчеркнула она.

Ранее в Евросоюзе призвали освободить прекратившего голодовку Сенцова.

RT ведёт прямую трансляцию.