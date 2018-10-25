Порошенко поблагодарил Европарламент за присуждение Сенцову премии Сахарова

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Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за решение присудить осуждённому за терроризм режиссёру Олегу Сенцову премию имени Андрея Сахарова.
Порошенко поблагодарил Европарламент за присуждение Сенцову премии Сахарова
  • РИА Новости

«Благодарен Европейскому парламенту за важное решение предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

По словам украинского лидера, данный шаг является очень «своевременным и поощряющим сигналом поддержки» для Сенцова.

Ранее стало известно, что Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

Он был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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