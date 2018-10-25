Порошенко поблагодарил Европарламент за присуждение Сенцову премии Сахарова
- РИА Новости
«Благодарен Европейскому парламенту за важное решение предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook.
По словам украинского лидера, данный шаг является очень «своевременным и поощряющим сигналом поддержки» для Сенцова.
Ранее стало известно, что Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».
Он был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.