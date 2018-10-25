Порошенко поблагодарил Европарламент за присуждение Сенцову премии Сахарова

Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за решение присудить осуждённому за терроризм режиссёру Олегу Сенцову премию имени Андрея Сахарова.

«Благодарен Европейскому парламенту за важное решение предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

По словам украинского лидера, данный шаг является очень «своевременным и поощряющим сигналом поддержки» для Сенцова.

Ранее стало известно, что Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

Он был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.