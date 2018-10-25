В Генштабе ВСУ обсудили возможные сценарии в случае обострения ситуации в Донбассе
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«С командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации», — сообщил Муженко, не вдаваясь в подробности.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе отвечать на огонь противника, применяя любое имеющееся в их распоряжении оружие.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил приказ Порошенко.