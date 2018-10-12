Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об оружии в Донбассе

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Политолог Эдуард Попов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко разрешить украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об оружии в Донбассе
  • ©president.gov.ua

«Заявления Порошенко во многом определяются предстоящими 31 марта выборами президента страны, где его шансы на победу остаются крайне небольшими», — сказал Попов.

Как отметил эксперт, по пути обострения идёт не только ситуация в Донбассе, но и конфликт с венграми в Закарпатье.

Кроме того, Попов считает, что Киев давно игнорирует любые обвинения в срыве минских договорённостей.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил решение Порошенко.

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