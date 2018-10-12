Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об оружии в Донбассе
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«Заявления Порошенко во многом определяются предстоящими 31 марта выборами президента страны, где его шансы на победу остаются крайне небольшими», — сказал Попов.
Как отметил эксперт, по пути обострения идёт не только ситуация в Донбассе, но и конфликт с венграми в Закарпатье.
Кроме того, Попов считает, что Киев давно игнорирует любые обвинения в срыве минских договорённостей.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил решение Порошенко.