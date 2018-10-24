В ЛНР заявили о стягивании украинскими военными техники к линии соприкосновения
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В зону ответственности 14-й механизированной бригады в район населённого пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей «Урал» и трёх БТР-80», — цитирует РИА Новости Марочко.
В республике также отметили, что украинские военные наращивают запасы боеприпасов для проведения провокационных действий против ЛНР.
Ранее в республике заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения.
12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал этот призыв.