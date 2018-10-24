Порошенко: миссия ООН в Донбассе поможет восстановить мир на Украине

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе поможет восстановить мир на Украине.
Порошенко: миссия ООН в Донбассе поможет восстановить мир на Украине
  • Reuters

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на все вызовы и проблемы, мы искренне поддерживаем деятельность ООН и верим в ее будущее. Сделать ООН полезной для всех людей планеты — это наша общая цель. Для Украины это могло бы быть через развертывание многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле», — отметил Порошенко.

В сентябре Порошенко призвал Организацию Объединённых Наций развернуть миссию в Донбассе для урегулирования конфликта.

В начале октября украинский парехзидент подписал закон об особом статусе регионов Донбасса до конца 2019 года.

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