Депутат Рады раскритиковал Киев за отказ платить пенсии жителям Крыма

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко раскритиковал украинские власти за отказ перечислять пенсии и социальные выплаты жителям Крыма.

Об этом сообщает NewsOne.

«Сейчас они (жители Крыма. — RT) абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто пересекает границу и едет сюда из Крыма», — заявил депутат.

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.