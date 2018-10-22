В Госдуме прокомментировали идею депутата Рады «переименовать» Крым

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в разговоре с RT оценил инициативу депутата Верховной рады Рефата Чубарова «переименовать» Крым.
В Госдуме прокомментировали идею депутата Рады «переименовать» Крым
  • globallookpress.com

«Они могут и Солнце переименовать, и Луну. Если они сегодня Крым, который является российским, будут как-то переименовывать, это будет несусветной глупостью с их стороны, на это не надо реагировать. Они не понимают, что это часть другой страны, которая им не принадлежит. Они просто рассчитывают на какую-то реакцию от мирового сообщества», — заявил депутат.

Калашников также обратил внимание, что варианты названия для республики, в том числе Крымско-татарская автономия, являются «наигранными».

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.

Среди вариантов названий полуострова — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить