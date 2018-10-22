В Госдуме прокомментировали идею депутата Рады «переименовать» Крым

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в разговоре с RT оценил инициативу депутата Верховной рады Рефата Чубарова «переименовать» Крым.

«Они могут и Солнце переименовать, и Луну. Если они сегодня Крым, который является российским, будут как-то переименовывать, это будет несусветной глупостью с их стороны, на это не надо реагировать. Они не понимают, что это часть другой страны, которая им не принадлежит. Они просто рассчитывают на какую-то реакцию от мирового сообщества», — заявил депутат.

Калашников также обратил внимание, что варианты названия для республики, в том числе Крымско-татарская автономия, являются «наигранными».

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.

Среди вариантов названий полуострова — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.