Климкин отметил «креативность» Польши в вопросе давления на Россию

Польша креативно подходит к вопросу международного давления на Россию, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

«Очень благодарен Яцеку за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета Безопасности», — цитирует УНН министра.

Климкин также поблагодарил Польшу за то, что она «креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию».

Ранее украинский министр в Варшаве отметил, что Россия сделает всё, чтобы «дестабилизировать Украину».

В конце сентября президент Украины Пётр Порошенко заявил о «международной изоляции» России.

Эксперт Юрий Почта назвал эти слова Порошенко фантазией.