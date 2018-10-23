Климкин отметил «креативность» Польши в вопросе давления на Россию

Короткая ссылка
Польша креативно подходит к вопросу международного давления на Россию, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
Климкин отметил «креативность» Польши в вопросе давления на Россию
  • РИА Новости

«Очень благодарен Яцеку за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета Безопасности», — цитирует УНН министра.

Климкин также поблагодарил Польшу за то, что она «креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию».

Ранее украинский министр в Варшаве отметил, что Россия сделает всё, чтобы «дестабилизировать Украину».

В конце сентября президент Украины Пётр Порошенко заявил о «международной изоляции» России. 

Эксперт Юрий Почта назвал эти слова Порошенко фантазией

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить