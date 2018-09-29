Порошенко заявил о «международной изоляции» России
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Об этом он сказал на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове, передаёт УНН.
«Россия, как и раньше, находится и международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН», — сказал он.
При этом, по его словам, «Украина была одним из... приоритетов для многих лидеров других государств».
«Начиная от Терезы Мэй — премьер-министра Великобритании — и заканчивая Анджеем Дудой — президентом Польши. Начиная от премьера Норвегии и заканчивая руководителем Австралии... Везде поставлен абсолютно чёткий вопрос об укреплении поддержки Украины, об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством», — добавил он.
Как передавало агентство «Укринформ», министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее также заявил об «изоляции» России.
26 сентября Порошенко, выступая в ООН, обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море.