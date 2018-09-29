Политолог назвал заявление Порошенко об «изоляции» России фантазией

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Марианна Чурсина
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россия находится в «международной изоляции».
Политолог назвал заявление Порошенко об «изоляции» России фантазией
  • ©president.gov.ua

«Если взять то, что происходило на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, то Украина там не присутствовала в качестве какой-то важной или ключевой темы. Это касается и выступления президента США Трампа, и выступлений лидеров других государств. Украина воспринимается в международном сообществе как страна, которая затянула с реформами, у которой не получается по целому ряду причин установление государственности», — рассказал он.

Почта также добавил, что слова Порошенко о «международной изоляции» России не соответствуют действительности.

«Это фантазии и выдумки, стремление выдать желаемое за действительное. Да, есть механизм голосования, который используют США и их союзники, когда необходимо продавить решения, угодные им. И на Генассамблее, когда какие-то вопросы решаются, действительно могут быть голосования не в пользу России. Но в Совбезе такие вещи не проходят, поскольку есть право вето, и Россия или Китай могут его использовать», — напомнил политолог.

Ранее Порошенко заявил о «международной изоляции» России.

Он также отметил, что Украина на ГА ООН была одним из приоритетов для лидеров многих государств. 

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