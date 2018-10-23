На Украине командира охраны арсенала оштрафовали за пьянство на месте службы

В Винницкой области командира охраны арсенала Минобороны Украины оштрафовали за пьянство на месте службы.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение суда от 10 октября.

«Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны... 3 октября около 8:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии», — указывается в материале.

Отмечается, что в больнице у него зафиксировали 0,8 промилле алкоголя в крови.

Свою вину военный признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3655 гривен.

9 октября произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на украинском арсенале в Черниговской области. Киев обвинил Россию в произошедшем, президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».