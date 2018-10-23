На Украине командира охраны арсенала оштрафовали за пьянство на месте службы

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В Винницкой области командира охраны арсенала Минобороны Украины оштрафовали за пьянство на месте службы.
На Украине командира охраны арсенала оштрафовали за пьянство на месте службы
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение суда от 10 октября.

«Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны... 3 октября около 8:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии», — указывается в материале.

Отмечается, что в больнице у него зафиксировали 0,8 промилле алкоголя в крови.

Свою вину военный признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3655 гривен.

9 октября произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на украинском арсенале в Черниговской области. Киев обвинил Россию в произошедшем, президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».

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