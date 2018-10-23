На Украине командира охраны арсенала оштрафовали за пьянство на месте службы
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение суда от 10 октября.
«Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны... 3 октября около 8:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии», — указывается в материале.
Отмечается, что в больнице у него зафиксировали 0,8 промилле алкоголя в крови.
Свою вину военный признал.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3655 гривен.
9 октября произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на украинском арсенале в Черниговской области. Киев обвинил Россию в произошедшем, президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».