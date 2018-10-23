На Украине шахтёров заставили работать угрозами лишения свободы

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Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работников шахты «Новодружеская» в Луганской области заставляют работать угрозами лишения свободы.
На Украине шахтёров заставили работать угрозами лишения свободы
  • © ANATOLII STEPANOV
  • AFP

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня горняки шахты «Новодружеская» предприятия «Лисичанскуголь» в первую смену отказались спускаться под землю из-за задолженности по заработной плате, но руководство шахты, в частности заместитель директора, угрозами лишения свободы заставило людей приступить к работе», — написал он.

Ранее сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя выплаты долгов по зарплате.

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