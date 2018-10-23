В РПЦ ответили Константинополю на заявление об отсутствии выбора

РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата, заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, комментируя слова константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии у РПЦ выбора.

Он отметил, что православный Вселенский собор не предполагает особых привилегий для Константинополя, передаёт РБК.

«Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук.

Представитель РПЦ назвал позицию Варфоломея «неправославной католической», когда предстоятелю присваиваются некие особые полномочия.

«Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — подчеркнул он.

Ранее Варфоломей заявил, что РПЦ обязательно примет решение Константинополя в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми относительно церкви на Украине решениями.

Позднее в РПЦ назвали Варфоломея раскольником.