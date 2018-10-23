В РПЦ ответили Константинополю на заявление об отсутствии выбора

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РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата, заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, комментируя слова константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии у РПЦ выбора.
В РПЦ ответили Константинополю на заявление об отсутствии выбора
  • ©pixabay.com

Он отметил, что православный Вселенский собор не предполагает особых привилегий для Константинополя, передаёт РБК.

«Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук.

Представитель РПЦ назвал позицию Варфоломея «неправославной католической», когда предстоятелю присваиваются некие особые полномочия.

«Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — подчеркнул он.

Ранее Варфоломей заявил, что РПЦ обязательно примет решение Константинополя в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми относительно церкви на Украине решениями. 

Позднее в РПЦ назвали Варфоломея раскольником

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