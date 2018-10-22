Эксперт оценил заявление Гройсмана по поводу повышения цен на газ

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который объяснил решение правительства повысить цену на газ.

По словам Гройсмана, Украина без кредита Международного валютного фонда (МВФ) не избежит дефолта и галопирующей инфляции, а потому была вынуждена выполнить условие организации и повысить цену на газ.

Как отметил Дудчак, проблемы экономики страны связаны прежде всего с тем, что многие отрасли находятся в плачевном состоянии и не восстанавливаются.

«Гройсман со своей компанией и Порошенко уже перестали удивлять. Непонятно, куда делся тот газ, та украинская добыча, о которой, например, Яценюк вещал перед «майданом». Он говорил, что Украина сама себя обеспечивает газом, и обвинял власть в повышенных ценах. Почему Украина должна слушать какие-то международные финансовые институты, почему она должна действовать под диктовку МВФ? Они отрабатывают то, ради чего их поставили. Галопирующая инфляция и прочие беды будут не из-за того, что МВФ откажет в «подачке», которая ничего не решает, а из-за того, что экономику довели «до ручки», «убиты» многие отрасли: наукоёмкие, технологичные», — отметил Дудчак.

Эксперт добавил, что решение украинского правительства о выплате дотаций гражданам, которые не смогут полностью оплатить коммунальные услуги, выглядит «просто смешно».

«Вместо того чтобы реально заниматься экономикой, Киев вынужден принимать странные, убивающие страну решения. То, что украинские власти повышают цены на газ и параллельно с этим говорят о каких-то дотациях для населения, — это смешно. Зачем повышать и выплачивать субсидии, давая возможность лишь развитию новых коррупционных схем? Они повышают цены до такого уровня, чтобы было рентабельно покупать газ в сжиженном виде из США», — заключил Дудчак.

Ранее Гройсман объяснил решение правительства повысить цену на газ на Украине.