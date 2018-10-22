Гройсман объяснил решение правительства Украины повысить цену на газ
- РИА Новости
«Цена на газ. У нас было только два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями, чтобы незащищённые люди не почувствовали повышения», — цитирует Гройсмана телеканал NewsOne.
19 октября украинский премьер сообщил, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что такими действиями власти Украины бросили граждан страны в рабство МВФ.