Гройсман объяснил решение правительства Украины повысить цену на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил решение правительства повысить цену на газ.

«Цена на газ. У нас было только два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями, чтобы незащищённые люди не почувствовали повышения», — цитирует Гройсмана телеканал NewsOne.

19 октября украинский премьер сообщил, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что такими действиями власти Украины бросили граждан страны в рабство МВФ.