Порошенко: на Украине не будет государственной церкви

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что в стране «не было, нет и не будет государственной церкви».
Порошенко: на Украине не будет государственной церкви
  • ©president.gov.ua

«На Украине не было, нет и не будет государственной церкви. В освящённую томосом православную церковь тоже никто никого не будет «приглашать» силой», — написал он.

По мнению украинского лидера, этот выбор является правом каждого верующего.

Ранее Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО. 

11 октября он заявил, что решение об автокефалии уже принято.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.

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