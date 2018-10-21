Порошенко: на Украине не будет государственной церкви
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«На Украине не было, нет и не будет государственной церкви. В освящённую томосом православную церковь тоже никто никого не будет «приглашать» силой», — написал он.
По мнению украинского лидера, этот выбор является правом каждого верующего.
Ранее Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО.
11 октября он заявил, что решение об автокефалии уже принято.
Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.