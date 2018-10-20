Помпео призвал Украину двигаться к созданию автокефальной церкви

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал «движение Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви».

«Соединённые Штаты вновь заявляют, что поддерживают религиозную свободу и свободу членов религиозных общин, в том числе украинского православного сообщества, осуществлять управление в своей религии в соответствии со своими верованиями и без внешнего вмешательства», — приводит заявление госсекретаря РИА Новости.

По словам Помпео, Вашингтон поддерживает возможность украинцев «молиться так, как им хочется».

«Толерантность, сдержанность и понимание — ключ к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире. Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви», — заявил госсекретарь.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО. 11 октября он заявил, что решение об автокефалии уже принято.

Священный синод Русской православной церкви принял «вынужденное решение» о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Это было сделано в ответ на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.