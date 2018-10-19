Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО

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Президент Украины Пётр Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО, соглашением об ассоциации и безвизовым режимом с ЕС.
Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО
  • ©president.gov.ua

«Автокефалия — это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в ЕС и НАТО, соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного договора о «дружбе» с Россией и тому подобное. Всё это — основа нашего собственного пути развития, развития Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

11 октября Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии уже принято. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что решение об автокефалии для Украины необратимое.

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