Вице-спикер Рады назвала необратимым получение автокефалии Украиной

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Вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что решение об автокефалии для Украины необратимое.
Вице-спикер Рады назвала необратимым получение автокефалии Украиной
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«Украина получит автокефалию. Это уже необратимо. Можно писать — получила! Сегодня исторический день, без преувеличения!» — написала она в Facebook.

Она поблагодарила Вселенского Патриарха Варфоломея «за Служение Истине и мужество, за преданность Правде», украинского лидера Петра Порошенко «за веру, когда уже никто не верил», а также Патриарха Филарета и всех священников УПЦ КП и УАПЦ.

«Как пояснил Ростислав Павленко, Томос — это грамота, которая вручается избранному главе церкви. Сегодня Константинополь подтвердил автокефалию Украины. Наше «право на поместную церковь», которую сейчас должны заполнить епископы, избрать председателя и получить Томос. Это — вопрос очень короткого времени!» — добавила Геращенко.

Ранее Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии уже принято.

Также предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет рассказал, что Вселенский патриархат снял анафему с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

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