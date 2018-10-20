Политолог назвал шоу предстоящий брифинг СБУ об «агенте российских спецслужб»

Политолог Александр Дудчак прокомментировал RT заявление Службы безопасности Украины о том, что в понедельник, 22 октября, состоится брифинг по вопросу «разоблачения агента российских спецслужб».

«Это очередное шоу без антракта, которое устраивает СБУ. У них регулярно какие-то представления с разоблачениями, воскрешениями. Посмотрим, что будет в этот раз. У них, наверное, большая массовка сейчас в связи с кризисом. Многие актёры могут подрабатывать, журналист Бабченко, например, может ещё раз воскреснуть», — сказал он.

При этом Дудчак добавил, что общественность уже перестаёт реагировать на подобные заявления.

«Я бы остерёгся рассматривать это с точки зрения здравого смысла или всерьёз», — подытожил эксперт.

Ранее в СБУ анонсировали брифинг по «разоблачению агента российских спецслужб».

13 сентября на Украине завершилось расследование дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко на территории Украины.