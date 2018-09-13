На Украине завершилось расследование «убийства» Бабченко

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Следствие завершило расследование дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко на территории Украины, заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
На Украине завершилось расследование «убийства» Бабченко
  • РИА Новости

«Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина Российской Федерации Аркадия Бабченко», — приводит УНН сообщение.

Следствие считает, что двое граждан Украины, «действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения» осуществили организацию подготовки убийства Бабченко.

Ранее суд на Украине приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на Аркадия Бабченко. 

В конце мая глава ФСБ Александр Бортников назвал полной чушью заявления Киева о причастности России к «убийству» журналиста. 

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