На Украине завершилось расследование «убийства» Бабченко

Следствие завершило расследование дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко на территории Украины, заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.

«Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина Российской Федерации Аркадия Бабченко», — приводит УНН сообщение.

Следствие считает, что двое граждан Украины, «действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения» осуществили организацию подготовки убийства Бабченко.

Ранее суд на Украине приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на Аркадия Бабченко.

В конце мая глава ФСБ Александр Бортников назвал полной чушью заявления Киева о причастности России к «убийству» журналиста.