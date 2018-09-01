В Киеве суд вынес приговор обвиняемому в организации «убийства» Бабченко

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Голосеевский районный суд Киева приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.
В Киеве суд вынес приговор обвиняемому в организации «убийства» Бабченко
  • РИА Новости

«30 августа Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чём он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он отметил, что Герман признал свою вину полностью.

По словам Грицака, Герман продолжает работу со следствием и даёт показания, в дальнейшем их будут проверять и документировать.

Ранее суд продлил срок ареста Борису Герману до 23 сентября.

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