В Киеве суд вынес приговор обвиняемому в организации «убийства» Бабченко

Голосеевский районный суд Киева приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.

«30 августа Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чём он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он отметил, что Герман признал свою вину полностью.

По словам Грицака, Герман продолжает работу со следствием и даёт показания, в дальнейшем их будут проверять и документировать.

Ранее суд продлил срок ареста Борису Герману до 23 сентября.