Киев назвал основные версии крушения Су-27

Военная прокуратура отрабатывает четыре версии крушения самолёта Су-27 во время учений «Чистое небо — 2018», заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Анатолий Матиос.

«Прорабатываются четыре основные версии. Это человеческий фактор при выполнении полёта, техническая неисправность самолёта, возможна заправка самолёта некачественным топливом или погодные условия, повлёкшие катастрофу», — цитирует УНН Матиоса.

По его словам, Су-27 летом 2017 года прошёл полную модернизацию.

«С момента проведения этого ремонта он налетал около 20 часов. А его ресурс по всем техническим государственным экспертизам был продлён на 12 лет. Самолёт относительно новый», — добавил он.

Он рассказал, что прокуратура допросила почти всех свидетелей.

16 октября в Винницкой области разбился Су-27, в результате чего погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» и американский военный.

Подробнее — в материале RT.