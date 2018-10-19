Киев назвал основные версии крушения Су-27

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Военная прокуратура отрабатывает четыре версии крушения самолёта Су-27 во время учений «Чистое небо — 2018», заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Анатолий Матиос.
Киев назвал основные версии крушения Су-27
  • Reuters

«Прорабатываются четыре основные версии. Это человеческий фактор при выполнении полёта, техническая неисправность самолёта, возможна заправка самолёта некачественным топливом или погодные условия, повлёкшие катастрофу», — цитирует УНН Матиоса.

По его словам, Су-27 летом 2017 года прошёл полную модернизацию.

«С момента проведения этого ремонта он налетал около 20 часов. А его ресурс по всем техническим государственным экспертизам был продлён на 12 лет. Самолёт относительно новый», — добавил он.

Он рассказал, что прокуратура допросила почти всех свидетелей.  

16 октября в Винницкой области разбился Су-27, в результате чего погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» и американский военный

Подробнее — в материале RT.

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