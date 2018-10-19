В Госдуме назвали незаконным изъятие Украиной российского судна «Норд»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин прокомментировал RT передачу российского судна «Норд» Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В Госдуме назвали незаконным изъятие Украиной российского судна «Норд»
  • ©ark.gp.gov.ua

«Всё это незаконно, начиная с самого задержания, удержания на Украине корабля и команды, которая до сих пор не может выехать из страны, потому что власти предъявляют им провокационные требования признать себя гражданами Украины, а не России. И этот последний акт, связанный с конфискацией корабля, также нарушает закон», — считает депутат.

Затулин также обратил внимание, что изъятие российского судна требует ответных мер.

«Эти действия заслуживают ответной реакции. Многие считают, что ей могут стать зеркальные, такие же действия с нашей стороны по, скажем, изъятию украинских плавсредств в Азовском море. Физически это осуществить возможно, но для властей Украины проблемы, которые их политика создаёт для граждан, абсолютно не имеют значения», — заключил он.

Ранее Украина изъяла задержанное российское судно «Норд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить