В Госдуме назвали незаконным изъятие Украиной российского судна «Норд»

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин прокомментировал RT передачу российского судна «Норд» Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Всё это незаконно, начиная с самого задержания, удержания на Украине корабля и команды, которая до сих пор не может выехать из страны, потому что власти предъявляют им провокационные требования признать себя гражданами Украины, а не России. И этот последний акт, связанный с конфискацией корабля, также нарушает закон», — считает депутат.

Затулин также обратил внимание, что изъятие российского судна требует ответных мер.

«Эти действия заслуживают ответной реакции. Многие считают, что ей могут стать зеркальные, такие же действия с нашей стороны по, скажем, изъятию украинских плавсредств в Азовском море. Физически это осуществить возможно, но для властей Украины проблемы, которые их политика создаёт для граждан, абсолютно не имеют значения», — заключил он.

Ранее Украина изъяла задержанное российское судно «Норд».