Максакова сообщила о взломе своей квартиры в Киеве
Об этом сообщает «Гордон».
«Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — рассказала она, уточнив, что приняла решение вылететь в украинскую столицу.
В организации произошедшего Максакова подозревает бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который, по словам певицы, «украл» у неё квартиру в Москве.
«Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье «мошенничество», — добавила она.
Ранее СМИ передавали, что Максакова вышла замуж. Её избранником стал Далхат Халаев, бракосочетание состоялось 12 июля.