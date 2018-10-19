Максакова сообщила о взломе своей квартиры в Киеве

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Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова заявила, что неизвестные взломали дверь её квартиры в Киеве и просят находящихся в ней сына артистки Ивана и его няню покинуть помещение.

Об этом сообщает «Гордон».

«Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — рассказала она, уточнив, что приняла решение вылететь в украинскую столицу.

В организации произошедшего Максакова подозревает бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который, по словам певицы, «украл» у неё квартиру в Москве.

«Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье «мошенничество», — добавила она.

Ранее СМИ передавали, что Максакова вышла замуж. Её избранником стал Далхат Халаев, бракосочетание состоялось 12 июля.

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