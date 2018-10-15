В Москве суд рассмотрит иск Максаковой к новому мужу

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Пресненский суд Москвы проведёт подготовку по иску оперной певицы Марии Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры на Краснопресненской набережной, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Иск Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения принят к производству суда. Досудебная подготовка по делу назначена на 15 октября, на 17:50», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что беседа с участниками процесса пройдет в закрытом от публики режиме.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, но других подробностей иска не раскрыл.

Также СМИ сообщали, что Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вновь вышла замуж. Избранником стал Далхат Халаев, бракосочетание состоялось 12 июля.

В начале сентября Мария Максакова заявила, что по факту поступивших ей угроз и требований покинуть Украину «открыто уголовное производство».

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