На Украине потребовали от Максаковой покинуть страну
- РИА Новости
С соответствующим заявлением выступил Игорь Громов, который назвал себя журналистом и активистом.
«Если депутат партии «Единая Россия» Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины», — написал Громов в Facebook.
При этом он не уточнил причин подобного ультиматума.
Ранее Мария Максакова заявила, что есть доказательства причастности её бывшего сожителя Владимира Тюрина к убийству её мужа, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.