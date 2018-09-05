На Украине потребовали от Максаковой покинуть страну

Короткая ссылка
На Украине группа активистов потребовала от оперной певицы Марии Максаковой, вдовы убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, покинуть страну.
На Украине потребовали от Максаковой покинуть страну
  • РИА Новости

С соответствующим заявлением выступил Игорь Громов, который назвал себя журналистом и активистом.

«Если депутат партии «Единая Россия» Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины», — написал Громов в Facebook.

При этом он не уточнил причин подобного ультиматума.

Ранее Мария Максакова заявила, что есть доказательства причастности её бывшего сожителя Владимира Тюрина к убийству её мужа, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить