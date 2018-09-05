На Украине потребовали от Максаковой покинуть страну

На Украине группа активистов потребовала от оперной певицы Марии Максаковой, вдовы убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, покинуть страну.

С соответствующим заявлением выступил Игорь Громов, который назвал себя журналистом и активистом.

«Если депутат партии «Единая Россия» Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины», — написал Громов в Facebook.

При этом он не уточнил причин подобного ультиматума.

Ранее Мария Максакова заявила, что есть доказательства причастности её бывшего сожителя Владимира Тюрина к убийству её мужа, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.