Максакова заявила, что по факту угроз в её адрес на Украине открыто уголовное производство
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Об этом она написала в Facebook.
«Моя охрана очень тщательно выполняет свои обязанности. Даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в сети до того, как я узнала о них», — говорится в сообщении певицы.
Ранее на Украине группа активистов потребовала от Марии Максаковой покинуть страну. С соответствующим заявлением выступил Игорь Громов, который назвал себя журналистом и активистом.