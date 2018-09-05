Максакова заявила, что по факту угроз в её адрес на Украине открыто уголовное производство

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила, что по факту поступивших ей угроз и требований покинуть страну «открыто уголовное производство».

Об этом она написала в Facebook.

«Моя охрана очень тщательно выполняет свои обязанности. Даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в сети до того, как я узнала о них», — говорится в сообщении певицы.

Ранее на Украине группа активистов потребовала от Марии Максаковой покинуть страну. С соответствующим заявлением выступил Игорь Громов, который назвал себя журналистом и активистом.