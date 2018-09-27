СМИ сообщили о замужестве Марии Максаковой
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Отмечается, что представители певицы в разговоре с изданием не опровергли информацию о свадьбе, но воздержались от комментариев по поводу торжества.
После свадьбы Максакова, как сообщается, подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую Халаев почти сразу продал.
Сообщается, что в настоящее время артистка пытается вернуть недвижимость. Для этого она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной.
Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, но других подробностей иска не раскрыл.
В начале сентября Мария Максакова заявила, что по факту поступивших ей угроз и требований покинуть Украину «открыто уголовное производство».