СМИ сообщили о замужестве Марии Максаковой

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вновь вышла замуж. Избранником стал Далхат Халаев, бракосочетание состоялось 12 июля, сообщает «Стархит».

Отмечается, что представители певицы в разговоре с изданием не опровергли информацию о свадьбе, но воздержались от комментариев по поводу торжества.

После свадьбы Максакова, как сообщается, подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую Халаев почти сразу продал.

Сообщается, что в настоящее время артистка пытается вернуть недвижимость. Для этого она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, но других подробностей иска не раскрыл.

В начале сентября Мария Максакова заявила, что по факту поступивших ей угроз и требований покинуть Украину «открыто уголовное производство».