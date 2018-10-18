В Госдуме прокомментировали данные о стягивании Киевом вооружения к линии соприкосновения

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что украинские силовики продолжают стягивать танки, гаубицы и другое тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.
В Госдуме прокомментировали данные о стягивании Киевом вооружения к линии соприкосновения
  • РИА Новости

«Выборы на Украине приближаются, Порошенко готовится принимать в них участие, накал страстей нарастает. Так что сейчас нужно либо имитировать активные военные приготовления, либо действительно пытаться втянуться в откровенные военные авантюры. При этом одновременно идущая подготовка к выборам в США и растущий там градус антироссийских настроений позволяют господину Порошенко надеяться на поддержку в осуществлении такого рода авантюр», — заявил депутат.

Как отметил Новиков, дополнительная техника на линии соприкосновения может спровоцировать усиление конфликта. 

«Скопление техники, вооружённых людей создают дополнительные угрозы и опасность, которые связаны как с намерениями сторон, так и с возможным фактором случайных эксцессов, которые могут спровоцировать дальнейшую цепочку событий», — заключил он.

Ранее Александр Лукашевич заявил, что 11 октября во время встречи с командованием ВСУ, Нацгвардии и погранслужбы в Хмельницкой области украинский президент Пётр Порошенко приказал применять «все силы и средства» в качестве ответного огня, а также быть готовыми к наступательным действиям.

«Нетрудно представить, чем это может обернуться на фоне подвоза украинскими силовиками к линии соприкосновения тяжёлых вооружений, в том числе ракетных систем залпового огня», — заявил Лукашевич.

Ранее Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.

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