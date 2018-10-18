В Госдуме прокомментировали данные о стягивании Киевом вооружения к линии соприкосновения
- РИА Новости
«Выборы на Украине приближаются, Порошенко готовится принимать в них участие, накал страстей нарастает. Так что сейчас нужно либо имитировать активные военные приготовления, либо действительно пытаться втянуться в откровенные военные авантюры. При этом одновременно идущая подготовка к выборам в США и растущий там градус антироссийских настроений позволяют господину Порошенко надеяться на поддержку в осуществлении такого рода авантюр», — заявил депутат.
Как отметил Новиков, дополнительная техника на линии соприкосновения может спровоцировать усиление конфликта.
«Скопление техники, вооружённых людей создают дополнительные угрозы и опасность, которые связаны как с намерениями сторон, так и с возможным фактором случайных эксцессов, которые могут спровоцировать дальнейшую цепочку событий», — заключил он.
Ранее Александр Лукашевич заявил, что 11 октября во время встречи с командованием ВСУ, Нацгвардии и погранслужбы в Хмельницкой области украинский президент Пётр Порошенко приказал применять «все силы и средства» в качестве ответного огня, а также быть готовыми к наступательным действиям.
«Нетрудно представить, чем это может обернуться на фоне подвоза украинскими силовиками к линии соприкосновения тяжёлых вооружений, в том числе ракетных систем залпового огня», — заявил Лукашевич.
Ранее Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.