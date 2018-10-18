Лукашевич раскритиковал Порошенко за воинственную риторику

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что воинственная риторика президента Украины Петра Порошенко приводит к росту напряжённости в Донбассе.
Лукашевич раскритиковал Порошенко за воинственную риторику
  • ©Jia Yuchen/Xinhua
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, такое заявление Лукашевич сделал на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Напряжённость нагнетают не только действия, но и воинственная риторика украинского руководства», — отметил он.

Лукашевич напомнил, что 11 октября во время встречи с командованием ВСУ, Нацгвардии и погранслужбы в Хмельницкой области Порошенко приказал применять «все силы и средства» в качестве ответного огня, а также быть готовыми к наступательным действиям.

«Нетрудно представить, чем это может обернуться на фоне подвоза украинскими силовиками к линии соприкосновения тяжёлых вооружений, в том числе ракетных систем залпового огня», — заявил Лукашевич.

Ранее Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.

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